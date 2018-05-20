بالفيديو..نصراوي يخرج عن شعوره: الهلال هو الزعيم رضينا أو مارضينا “

خرج مشجع نصراوي عن شعوره ، من مستوى فريق النصر في الآونة الأخيرة، وقام بنشر مقطع فيديو، معلنا تخليه عن تشجيع النادي للأبد.

وقال مصور الفيديو : “إن فريق الهلال هو الزعيم رضينا أو مارضينا، كنا نغالط ونداري لعل وعسى أن يفوق الرئيس من النعاس اتضح انه الفريق يحتضر ، وحزنت من اعتزال الأمير فيصل بن تركي ،يعني هو رئيس نادي يعتزل ، وأنا مشجع راح اعتزل دون رجعة “.

ووصف المشجع حال النادي بـ ” الفقراوي ” ، مستشهدًا بقصيدة الإمام الشافعي التي قال فيها: يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس من دونه تغلق ابوابها، هذا يعيبه وهذا يهينة وتراه مبغوضاً وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة، خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوماً فقيراً عابراً، نبحت عليه وكشرت أنيابها .