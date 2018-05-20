بالفيديو..نصراوي يخرج عن شعوره: الهلال هو الزعيم رضينا أو مارضينا “
خرج مشجع نصراوي عن شعوره ، من مستوى فريق النصر في الآونة الأخيرة، وقام بنشر مقطع فيديو، معلنا تخليه عن تشجيع النادي للأبد.
وقال مصور الفيديو : “إن فريق الهلال هو الزعيم رضينا أو مارضينا، كنا نغالط ونداري لعل وعسى أن يفوق الرئيس من النعاس اتضح انه الفريق يحتضر ، وحزنت من اعتزال الأمير فيصل بن تركي ،يعني هو رئيس نادي يعتزل ، وأنا مشجع راح اعتزل دون رجعة “.
ووصف المشجع حال النادي بـ ” الفقراوي ” ، مستشهدًا بقصيدة الإمام الشافعي التي قال فيها: يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس من دونه تغلق ابوابها، هذا يعيبه وهذا يهينة وتراه مبغوضاً وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة، خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوماً فقيراً عابراً، نبحت عليه وكشرت أنيابها .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 3 ساعات
صح لسانك
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى بعض الناس بالكوره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29615 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم نعم صحيح
و😘😘😘😘😘😘😘
للهلال🤗🤗🤗🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28656 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ 1 ساعة
والله من بعد مباراة التتويج اللي بالدرة وشفت الجمهور الهلالي غطى كل الملعب عرفت ان جمهور النصر مع القوم يا شقرا اذا فاز في مباراة قالوا عاد النصر واذا انهزم قالوا هذا نادي احد يشجعه هههههههه
مؤدب[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 17 دقيقة
بعد الحكم المرداسي صرت أشك في كل البطولات 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆