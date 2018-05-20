بالفيديو.. لص يطلق النار على ضحيته بعد استسلامها

برازيليا(صدى):

أطلق لص مسلح النيران على رجل برازيلي يٌدعى ” لويس كارلوس ، 57 عاماً ” ، بالرغم من استسلامه وسرقته بإحدى الشوارع في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية .

ونجا لويس كارلوس ، من حادث اختطاف عندما حاول لص سرقة دراجته النارية فاستسلم تاركا الدراجة له، لكن اللص لم يرضه الأمر فأطلق النيران على ساق الرجل.

حاول الرجل تهدئة اللص الذي يهدده بالقتل لكن محاولاته باءت بالفشل، لأن اللص كان يرى أنه أخذ وقتا طويلا للنزول من أعلى سيارته.

فيما تمكنت الشرطة من التعرف على المتهمين وتم ضبطهما .