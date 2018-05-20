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بالفيديو.. لص يطلق النار على ضحيته بعد استسلامها

بالفيديو.. لص يطلق النار على ضحيته بعد استسلامها
برازيليا(صدى):

أطلق لص مسلح النيران على رجل برازيلي يٌدعى ” لويس كارلوس ، 57 عاماً ” ، بالرغم من استسلامه وسرقته بإحدى الشوارع في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية .

ونجا لويس كارلوس ، من حادث اختطاف عندما حاول لص سرقة دراجته النارية فاستسلم تاركا الدراجة له، لكن اللص لم يرضه الأمر فأطلق النيران على ساق الرجل.

حاول الرجل تهدئة اللص الذي يهدده بالقتل لكن محاولاته باءت بالفشل، لأن اللص كان يرى أنه أخذ وقتا طويلا للنزول من أعلى سيارته.

فيما تمكنت الشرطة من التعرف على المتهمين وتم ضبطهما .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 57 دقيقة

حيوان

[ عدد التعليقات: 741 ] نشر منذ 27 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، نَرْجُو من رئيس جمهوريّة البرازيل 🇧🇷 الإتحادية :

الرئيس : ميشال تامر 🇱🇧 التوجيه بسرعة الْقَبْض علَى هَذَا المُجرم

الأسود 🕺🏿👹🕺🏿👹🇧🇷 وَ قطع رقبته بالسّيْف 🗡🕺🏿🗡👹 وَ رميه بنَفس الشارع

بأسرع مَا يُمكن 🗡🕺🏿🗡👹😂😂😂 حتّى يُبث الرعب في قُلُوب الكلاب السود 🕺🏿

👹🗡🕺🏿👹 المتواجدين في العاصمة 🇧🇷 ريودي جانيرو 🇧🇷 وَ جَمِيع المُدن البرازيلية 🇧🇷🗡🇧🇷

مَع وافر المحبة .

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