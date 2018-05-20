” نادي مدرسة الحي بمحافظة المخواه بتهامة الباحة يوزع السلة الرمضانية

محمد بن شقيه (صدى):

نفذ نادي مدرسة الحي بالعزيزية بالمخواة، مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لعام 1439 هـ ، والذي استهدف أكثر من 50 أسرة في محافظة المخواة بمنطقة الباحة وذلك بحضور رئيس النشاط الطلابي بالمخواة الأستاذ علي عبدالله الغامدي والمشرف على اندية الأحياء الأستاذ محمد العُمري وقائد نادي مدرسة الحي بالعزيزية الأستاذ محمد علي الغامدي .

وشارك في عملية التعبئة والتوزيع خلال الفعالية 30 متطوع من فريق عطاء التطوعي، حيث قدموا أكثر من 24 ساعة عمل تطوعية وذلك لتسليم السلال الغذائية للأسر المستفيده .

وقدم قائد نادي مدرسة الحي بالعزيزية الأستاذ محمد الغامدي شكره لجميع من ساهم في توزيع السلات الغذائيه من مشرفي النادي ومرتادي النادي وفريق عطاء التطوعي وكل من ساهم في السله، كما قدم شكره لمشرف النشاط الإجتماعي الأستاذ جمعان الغامدي ، راجياً من الله ان يبلغ الجميع شهر رمضان المبارك وأن يتقبل صالح الأعمال