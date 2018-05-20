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إنقاذ حياة مصاب بنزيف حاد بالدماغ بالمدينة المنورة

إنقاذ حياة مصاب بنزيف حاد بالدماغ بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

أنقذ الفريق الطبي في وحدة جراحة و قسطرة الأوعية الدموية الدماغية بقسم جراحة المخ والاعصاب ، بالمستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة ،حالة قد حضرت إلى قسم الطوارئ تم تحويلها من احد المستشفيات فى المنطقة عانت من نزيف في الدماغ نتيجة انفجار ” انتفاخ أم الدم الشريانية ” تم تشخيصها بعد عمل اشعة مقطعية و رنين مغناطيسي وعليها تم عمل العلاج على مرحلتين.

وتضمنت المرحلة الأولى اللوالب لحشو ام الدم الشريانية ، والمرحلة الثانية وضع دعامة شريانيه مغيرة لتدفق الدم.

و تعد هذه الحالة من الحالات النادرة و الدقيقة جدا، وتمكن الفريق الطبي من إنهاء لعلاج بنجاح بفضل الله و كانت النتيجة النهائيه بعد العملية إغلاق كامل لأم الدم الشريانية.

وتحسنت الحالة و تم إخراجها من المستشفى من اليوم الثاني بعد العملية بدون اي مضاعفات و عودة الوعي إلى حالته الطبيعية و الإدراك التام.

و أوضح الفريق الطبي المعالج بان المستشفى قد ادخل جهاز قسطرة حديث مجهز لتداخل و علاج أمراض الأوعية الدماغية و من أهمها حالات السكتة الدماغية.

 

 


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