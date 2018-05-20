عثمان العمير: الملك سلمان أنقذ السعودية من الشيخوخة

عادل الحربي (صدى):

قال الإعلامي الكبير عثمان العمير، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله – نجح في أن ينقذ السعودية من الشيخوخة .

وأوضح ” العمير” في حوار له في برنامج ” مجموعة إنسان “، مع الإعلني ” علي العلياني ” ، أنه عندما زار الاتحاد السوفيتي في العام 1990 ، كان من أوئل الإعلاميين السعوديين الذين زاروا السوفيت بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان الذي كان يؤسس لعلاقات غير معلنه مع السوفيات، وشاهد وقتها أن الإدارة التي تحكم السوفيات كانت تعاني الشيخوخة.

ولفت إلى أنه كان يخشى على المملكة في الفترة الماضية من الشيخوخة ، إلا أن الملك سلمان بن عبد العزيز، قضى على ذلك التوجس بتعيين سمو الأمير الشاب محمد بن سلمان، حيث جاء ذلك ردًا على على صورة عرضها ” العلياني ” تجمع الملك سلمان بالعمير والاعلامي الكبير عبدالرحمن الراشد.

وعن عبد الرحمن الراشد قال ” العمير “إنه أهم منه، وصحفي أكثر منه لاتزانه وقدرته على كتم مشاعره وتعدد تجاربه.

وفيما يتعلق بإيران يرى ” العمير ” أنه يجب أن يكون هناك تفرقه بين الشعب الإيراني والنظام الإيراني، والثقافة الفارسية العظيمة التي أثرت في كافة الحضارات، بعيدًا عن ممارسات النظام الحاكم الحالي.