إصابة 4 من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرضت مركبة تقل عائلة، مساء أمس السبت، إلى حادث انقلاب على طريق الجنوب تحديداً في وادي بسل .

وفي هذا السياق قال شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الاحمر في الطائف أن غرفة العمليات تلقت بلاغ عند الساعة ٥:٣٧م ، وبدورها قامت بتوجيه فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف : ” عند وصول أول فرقة اتضح أن الموقع به أربع إصابات من عائلة ، ” رجل وزوجته واثنان اطفال دون الثانية من العمر ” ، وعلى الفور تم التعامل مع الاصابات حيث كانت هناك إصابة توقف قلب وتنفس والاخرى بليغة فيما قدرت إصابات الاطفال بالمتوسطة .

وأشار إلى أنه بعد التنسيق تم نقل الحالات الى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف .