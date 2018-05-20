بالصور.. ” الهلال ” فحوص طبية للاعبين خلال الأيام القادمة

ماجد محمد(صدى):

واصل لاعبو فريق الهلال لكرة القدم، تدريباتهم الاعتيادية،، مساء أمس السبت، التي تركّزت في مجملها على الجوانب اللياقية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني ” خوان براون ” .

من جانبه نشر النادي عدد من الصور على الحساب الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، مؤكدًا علي إجراء ” أحمد أشرف ” لاعب ” الهلال ” مرانه بالجري حول الملعب، ضمن برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا، في حين أدى ” محمد الشلهوب ” تدريبات تقوية للعضلات في صالة الإعداد البدني، وينتظر أن يشارك المحترف المغربي ” أشرف بن شرقي ” بتدريبات الفريق مساء الأحد.

وأكد ” الهلال ” على أن اللاعبين سيجرون فحوصًا طبية اعتيادية على ثلاث مجموعات، بدءً من الأحد تستمر لمدة ثلاثة أيام؛ وذلك تحت إشراف شركة ” بوبا العربية ” شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الصحية.