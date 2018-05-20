في 38 دقيقة ” الدوسري ” يأسر قلوب مشجعي فياريال: لعبنا كالأبطال معه

سلسبيل سعيد(صدى):

في أول مشاركة له وفي 38 دقيقة فقط نجح المحترف سالم الدوسري نجم الأخضر وفياريال الإسباني في أن يقدم أوراق اعتماده لجماهير النادي الإسباني .

وشارك ” الدوسري ” في الشوط الثاني من عمر المباراة في أخر 38 دقيقة، وكان ريال مدريد متقدم على فياريال بهدفين؛ إلا أنه بنزول المحترف السعودي تحولت النتيجة، حيث هز فياريال شباك الملكي بهدفين حتى تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبلغت دقة التمرير للدوسري 88% وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى أنها المشاركة الأولى له مع الفريق بشكل رسمي، حيث بلغ عدد التمريرات 15 تمريرة في 38 دقيقة.

واعتبر جماهير فياريال أن ” الدوسري ” نجح في أول مشاركة له؛ حيث قال أحدهم عبر ” تويتر ” : ” أحببت سالم، لن نحتفظ به؛ لكنه أظهر أوراق اعتماده، علينا مراقبته في كأس العالم “.

وقال أخر : ” بدون مزح ، منذ دخول سالم الدوسري بدأنا باللعب بأسلوب الأبطال “، ورد عليه أخر : ” هل تريد أن يجدد سالم مع الفريق ” ؟ ، لتأتي الإجابة : ” من ما رأيته اليوم أقول نعم، إنه رشيق ومهاري سيكون عظيمًا لأسلوب فياريال “.

وأشاد مشجعي اللاعب بالمملكة بالمستوى الذي ظهر في أول مشاركة له مؤكدين على أنه لاعب طموح ويستطيع الوصول لأكثر من ذلك.