إصابة طفلة بصاعقة رعدية في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصيبت طفلة يبلغ 8 سنوات، أمس السبت، بصاعقة رعدية في قرية وراخ بمحافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن غرفة العمليات على الرقم الموحد 997 تلقت بلاغا يفيد بوجود حالة صعق في وراخ.

وتابع : ” تم توجيه فرقة مركز إسعاف معشوقه للموقع وعند الوصول للموقع تبين أن الحالة عبارة عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بصاعقه رعديه، وعند الكشف عليها وجد تعرضها لنقص حاد في الاكسجين وتشنج ونزيف خارجي في الرأس تسبب فيه وقوع حجر على الطفلة أثناء تعرضها للصعق مع حرق خفيف فوق الإذن من جهة الرأس الايمن نتيجة البرق.

وأفاد الزهراني أنه تم إسعاف الحاله بمتابعة من القيادة الميدانية ومتابعة للبلاغ من قبل نائب مدير الشؤون الاسعافية بالمنطقة احمد عبدالله بخات، حيث تم نقلها لمستشفى العقيق العام، إذ كان وضعها خطير وتم استقرارها بعد تقديم الخدمه الاسعافية لها من قبل الفرقه التي باشرت الحاله.