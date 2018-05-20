نصائح لتلبية احتياجات الجسم في الإفطار والسحور

نورة الشهري(صدى):

أكد خبراء تغذية على أن التخطيط الجيد لوجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان الكريم يساعد على توفير المغذيات المطلوبة لوظائف الجسم، وتقليل الشعور بالعطش والجوع.

وأوضح الخبراء أنه يجب تناول التمر على الإفطار لأنه يوفر مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامين إلى جانب السكر، وشوربة الدافئة أفضل طبق للبداية، يليه السلطة وخاصة الفتوش لأنها تضم مجموعة متنوعة من الخضروات إلى جانب الخبز، الدجاج واللحوم الحمراء من أفضل مصادر للبروتين، كما يمكن تناول السمك.

وقال الخبراء : بالنسبة للسكريات، الأولوية على الإفطار لعصائر الفاكهة الطبيعية المضاف إليها المكسرات، وليس الحلوى التقليدية كالبقلاوة أو الكنافة، يمكنك تأجيل أكل هذه الحلوى لتكون وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور.

وأضاف الخبراء أنه يجب تناول شوربة العدس مصدر للبروتين والألياف، أو شرائح الديك الرومي أو البيض أو شرائح الدجاج للحصول على البروتين، أوالفول والحمّص والشوفان والأجبان على السحور.