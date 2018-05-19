بالفيديو.. المرور يضبط شاب عرّض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر
تمكن المرور، اليوم السبت من ضبط شاب عرّض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.
وأظهر مقطع فيديو متداول شاب متهور يقف أمام المركبات وهي تسير بسرعة ثم يبتعد عنها عندما تقترب منه، حيث عرض نفسه وقائدي المركبات للخطر.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47307 ] نشر منذ 1 ساعة
ادبوه اضربوه شخللوه اصلخوا جلده اصلخوه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28645 ] نشر منذ 1 ساعة
ايوه هذا الي يناقز من السياره. عليكم به
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28645 ] نشر منذ 1 ساعة
واذا هو صادق. ودوه علو كبري. وخلوه يحدرج من علوه