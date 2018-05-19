بالفيديو.. المرور يضبط شاب عرّض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر

عادل الحربي(صدى):

تمكن المرور، اليوم السبت من ضبط شاب عرّض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

وأظهر مقطع فيديو متداول شاب متهور يقف أمام المركبات وهي تسير بسرعة ثم يبتعد عنها عندما تقترب منه، حيث عرض نفسه وقائدي المركبات للخطر.

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