بالفيديو.. طارق الحربي يعطي درسا في الرتب العسكرية لـ ” شير شات “

حمود العنزي(صدى):

علق الإعلامي طارق الحربي،عبر برنامجه ” رادار طاريء “، على مشهد من الحلقة الثانية لمسلسل شير شات بشكل كوميدي.

وأظهر المشهد قيام أحد المشاركين في المسلسل بارتداء زي عسكري ورتبته مقلوبة، وهو ما أثار سخرية العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ” الحربي ” : ” غريبة ما عندكم حد في الكاست وفريق العمل يقول لكم أن الرتبة مقلوبة “، لافتًا إلى أنهم يحتاجون درسًا في ترتيب الرتب.

وقدم ” الحربي ” شرحًا وافيًا عبر حلقته عن الرتب وترتيبها، مظهرًا الخطأ الذي وقع فيه طاقم عمل شير شات.