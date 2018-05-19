15 عام فترة حكم أردوغان لتركيا .. ولم يقدم شيئًا للجزر المغتصبة من اليونان

أنقرة(صدى):

15 عام مضت على تولى ” أردوغان ” مقاليد الحكم فى تركيا، إلا أنه لم يسعى لمرة واحدة لتحرير الجزر التركية المغصوبة من قبل اليونان طيلة هذه المدة.

يأتي ذلك رغم إنشغاله بالشأن الداخلي للدول العربية، وإصادره الخطابات الرنانة والتصريحات المعادية للمملكة، و محاولته المتجارة بموقف نصرة القضية الفلسطينية ورفع راية الإسلام.

إلا أن هناك عدد من النشطاء الأتراك، تداولوا في وقت سابق، صورًا لخريطة مبين عليها الجزر التركية المحتلة من قبل اليونان، وطالبوا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالعمل على تحريرها من قبضة اليونان.

وأوضح ” النشطاء ” ، أن اليونان تحتل أكثر من 28 جزيرة تركية وبعضها يصل مساحته لحجم دويلة قطر، ومع ذلك لم يتحرك أردوغان طوال 15 سنة من الحكم لتحريرها.

ومن أشهر الجزر التي احتلاتها اليونان، جزر بحر إيجه، وجزيرة ” كارادك ” الت ركية ” إيميا ” باليونانية، بالإضافة إلى العديد من الجزر المشاهدة بالعين المجردة من السواحل التركية قرب مدينة ” إزمير ” لكنها واقعة تحت السيطرة اليونانية على الرغم من أنها تبعد عن أراضيها عشرات الأميال، ويؤمن الشارع التركي أنها أراض تركية انتزعت منهم في «فترات الضعف» ويجب استعادتها بكافة الطرق، على حد تعبيرهم.