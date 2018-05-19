15 عام فترة حكم أردوغان لتركيا .. ولم يقدم شيئًا للجزر المغتصبة من اليونان
15 عام مضت على تولى ” أردوغان ” مقاليد الحكم فى تركيا، إلا أنه لم يسعى لمرة واحدة لتحرير الجزر التركية المغصوبة من قبل اليونان طيلة هذه المدة.
يأتي ذلك رغم إنشغاله بالشأن الداخلي للدول العربية، وإصادره الخطابات الرنانة والتصريحات المعادية للمملكة، و محاولته المتجارة بموقف نصرة القضية الفلسطينية ورفع راية الإسلام.
إلا أن هناك عدد من النشطاء الأتراك، تداولوا في وقت سابق، صورًا لخريطة مبين عليها الجزر التركية المحتلة من قبل اليونان، وطالبوا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالعمل على تحريرها من قبضة اليونان.
وأوضح ” النشطاء ” ، أن اليونان تحتل أكثر من 28 جزيرة تركية وبعضها يصل مساحته لحجم دويلة قطر، ومع ذلك لم يتحرك أردوغان طوال 15 سنة من الحكم لتحريرها.
ومن أشهر الجزر التي احتلاتها اليونان، جزر بحر إيجه، وجزيرة ” كارادك ” الت ركية ” إيميا ” باليونانية، بالإضافة إلى العديد من الجزر المشاهدة بالعين المجردة من السواحل التركية قرب مدينة ” إزمير ” لكنها واقعة تحت السيطرة اليونانية على الرغم من أنها تبعد عن أراضيها عشرات الأميال، ويؤمن الشارع التركي أنها أراض تركية انتزعت منهم في «فترات الضعف» ويجب استعادتها بكافة الطرق، على حد تعبيرهم.
abdul[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 14 دقيقة
دولة تركيا العثمانية خسرت معظم الاراضي نتيجة الوهن الذي اصابها في حرب البلقان، والثورة العربية الكبري والحرب العالمية الاولي. والتزمت بعدها بما أُملِي عليها من قبل المنتصرين واتفاقية لوزان. الجزر المذكورة اعلاه وان كانت في الواقع اصلها ترجع لتركيا الا ان شعب تلك الجزر يكاد يكونون يونانيون بنسبة ١٠٠% او قريب الي ذالك. فليس من مصلحة تركيا خلق عداء جديد مع اوروبا في جزر ستظل هناك وشعبها يونانيون مسيحيون وضمّهم الي الشعب التركي المسلم عنوة. رحم الله إمرءا عرف قدر نفسه. فإستسلموا للأمر الواقع حاليا علي الاقل. . الشعب التركي يعرف نقاط الضعف والقوة لدي قيادته، ولا ينسون كيف خُلقت طفرة وقوة اقتصادية هائلة في عهد القائد الطيب حيث قفزت دولتهم من مرتبة ١٣٠ الي مرتبة السابعة عشر او الثامنة عشر دوليا في ظرف ٢٠ سنة. والفضل يرجع الي حكومة الرئيس رجب الطيب وسياسته الاقتصادية. لذا نري منتجات الاتراك تغزوا اسواق العالم بما في ذلك اسواق الولايات المتحدة الامركية. الغريب ان الطقاعنة في الامارات يثيرون في اجتماعات المجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وحتي المؤتمر الاسلامي قضية الجزر الثلاث طمب الكبري والصغري، وجزر ابو موسي وبعد ذالك يعقدون صفقات تجارية قوية بالترليونات مع ايران الشعية.