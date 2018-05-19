مركبة تدهس مجموعة من النساء بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم السبت عن دهس قائد مركبة مجموعة من النساء كن يسرن على طرف الإسفلت بمركز سبت الجارة بالقنفذة، حيث باشرت فرق الإسعاف الحادث ونقلتهن إلى مستشفى القنفذة العام، ليغادرن الخمسة بعد تلقي العلاج اللازم، فيما توفيت السادسة.

وقالت المصادر : كان رجل يقود سيارة من نوع وانيت،ارتطم بأجسام غريبة لم يتمكن من رؤيتها أو تمييزها إلا بعد توقفه، ليكتشف أنه دهس 6 نساء ما تسبب في وفاة إحداهن وإصابة الخمسة الأخريات.