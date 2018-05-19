” ديبالا ” يودع بوفون على طريقته الخاصة

نواف السالم(صدى):

نشر اللاعب الأرجنتيني ” باولو ديبالا “، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر حسابه الخاص في إنستجرام، محتضنًا فيها اللاعب ” بوفون “، وكتب في تعليقه عليها: “100 مباراة معًا، 1.040 يومًا، ضحك، فرح، دموع، وأحضان، علمتني الكثير، وكنت قائدي، وقدتنا إلى العديد من النجاحات، أتمنى لك مستقبلًا سعيدًا كما تستحق، سأفتقدك دائمًا “.

هكذا بعث ” ديبالا ” ، رسالة وداع مؤثرة لقائد الفريق، الحارس الأسطوري ” جيانلويجي بوفون ” ، الذي أعلن رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وكان ” ديبالا ” ، صاحب الـ 24 عامًا انضم إلى يوفنتوس قادمًا من باليرمو الإيطالي في صيف 2015، وقاده لتحقيق لقب الدوري 3 مرات متتالية، واستدعي مؤخراً إلى قائمة منتخب ” التانغو ” الأولية لمونديال روسيا.