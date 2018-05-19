بالفيديو.. فتاة تشوه سيارة شاب رياضية بطريقة مروعة

نورة الشهري(صدى):

أقدمت فتاة على تشويه سيارة شاب متوقفة بالكتابة عليها.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، أظهر الفتاة وهي تٌمسك بطلاء أسود وكتبت على السيارة الفارهة ذات اللون الأبيض كلمة فاشل ، للأنتقام منه لسبب غير معلوم ، ثم ركضت هاربة عندما شاهدها أحدهم وبدأ في الاقتراب منها.