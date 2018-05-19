بالفيديو.. عائشة الشبيلي لا تقرأ ولا تكتب.. عشقها للخشب كان وسيلتها للنجاح

نورة الشهري(صدى):

يومًا بعد يوم تؤكد المرأة على قدرتها على القيادة وتميزها؛ حتى وأن لم تكن متعلمة؛ فهي دائمًا ما تكون رمزًا للتحدي، فهي تتحدى الظروف والصعاب وتتمسك بأحلامها.

وفي قصة كفاح جديدة، كشف عنها برنامج ” كفو ” المذاع على ” SBC “، بطلتها السيدة عائشة الشبيلي رئيسة مركز إبداع المرأة السعودية، والتي لم تتلقى التعليم فهي لا تقرأ ولا تكتب ولكن كان لها دورها البارز في المجتمع.

وروت ” الشبيلي “، أنها لم تتعلم ولكنها أرادت أن تتطور نفسها في مجال الحياكة والمفارش والأثاث المنزلي؛ وكان هدفها هو تعليم الفتيات ومساعدتهم.

وقالت إنها كانت تتمنى الذهاب إلى المدرسة مثل الأطفال الأخرين ولكن الظروف منعتها، فلم تجد سوى ” الخشب ” صديق لها، لافتة إلى أنها كانت تعشق الخشب وتنجذب إليه وتحب العمل عليه بالمعدات، وهو ما ساعدها على تخطي حزنها لعدم التحاقها بالتعليم، وأعطاها أمل جديد.

وأكدت ” الشبيلي ” على أنها لا تعلم الفتيات للحصول على المال؛ ولكنها تدربهم بشكل مجاني؛ لأن هدفها هو أسمى من العائد المادي.

ونجحت السيدة عائشة الشبيلي في تعليم ومساعدة 500 أسرة؛ وحصلت على لقب أفضل سيدة في العالم.