” لا تجعلوا من الحمقى مشاهير “.. شير شات تفتح النار على مشاهيرالسوشيال

أماني الغامدي(صدى):

ناقشت الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني ” شير شات “، اليوم السبت، مشكلة مشاهير السوشيال ميديا؛ واقتداء الشباب والمراهقين بهم.

وشهدت الحلقة تفاعل كبير من قبل المشاهدين؛ الذين أعربوا عن سعادتهم ؛ لمناقشة تلك القضية حيث بات مشاهير السوشيال يمثلون ظاهرة في الأونة الأخيرة.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المشاهدين حول الحلقة الثالثة من شير شات.

قال أحد المغردين: ” خلاصة الحلقة احذروا مشاهير التهريج والفلس لئلا يُتخذوا قدوات دورك ايها الاب والام تابعوا أبناءكم وشاركوهم اهتماماتهم مع نصحٍ وتقويم. شكراً من القلب للإعلام الهادف “.

وقال أخر : ” حلقة اليوم بردت كبدي صراحه مبدعين وتكشف للناس كيف التافهين وصلو لمرحلة تصديق أنفسهم انهم شي كبير صراحه شي يخلي الواحد يحزن من الي يشوفه من التافه ف السوشيال ميديا ابدعتوا أستاذ فايز “.

وتابع أخر : ” نحن من جعل الحمقاء مشاهير بتداول مقاطعهم السامجة والتصفيق لهم حتى تمردوا ووصلوا لهذا الحد !! المحتوى هو الحكم شكراً ابوراكان حلقة تحكي الواقع “.

وغرد أخر : ” حلقة هادفة توضح للعالم مفهوم المشاهير الحمقى وفائدتهم الوحيده هي ضحك المراهقين فقط “.