بالصور.. ظهور مخلوق بحري غريب على شواطئ المكسيك

مكسيكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمخلوق بحري غريب الشكل حملته المياه إلى الرمال على شاطئ مكسيكي بالمحيط الهادي ، يشبه في شكله ثعبان البحر أو السحلية، ويمتلك أسنانًا خشنة مدببة.

وعلقت ناشرة الفيديو التي كانت أول من شاهد المخلوق، إنها كانت تسير على طول شاطئ البحر في مازاتلان في ولاية سينالوا الغربية المكسيكية، عندما عثرت على الحيوان البحري.

وأوضحت أنها عندما غادرت الشاطئ كان هذا الحيوان هناك ” ، مشيرة إلى أنها “ تعرف فقط أنه يعيش في أعمق وأحلك جزء من البحر .

مؤكده أنها نشرت صور المخلوق الغريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للمساعدة في التعرف عليه، في حين رأى البعض أن الحيوان البحري هو “ مورايية ” التي تعتبر فصيلة من الأسماك تتبع رتبة الأنقليسيات من طائفة الأسماك العظمية، في حين قال آخرون إنه قد يكون “ ثعبان البحر ” .