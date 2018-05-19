دانوبيو يتمسك ب ” تيانز ” ولانيه لرحيله للهلال

ماجد محمد(صدى):

نفت إدارة نادي دانوبيو الأوروغوياني الأخبار المتداولة حول انتقال اللاعب “ديفيد تيانز” صاحب الـ23 عاما، إلى نادي الهلال وارتدائه قميص «الزعيم» خلال منافسات الموسم الرياضي القادم، وكانت صحف أوروغويانية تكهنت خلال الساعات الماضية بتقارير تؤكد توجه النجم ديفيد إلى الدوري السعودي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال .

وأعلنت إدارة النادي دانوبيو في بيان صحفي، أمس الجمعة، عن نفيها لهذه الأخبار، واستغرابها لما تم تداوله عن رحيل اللاعب ،مؤكدة أن كل ماكتب فى الصحف غير صحيح ولا يمت للحقيقة بأى صلة .

وأضافت الإدارة : ” نحن في إدارة النادي الوحيدون الذين نستطيع الموافقة على بيع مهاجمنا الهداف من عدمه، لذلك نعلن تمسكنا بمهاجمنا ديفيد لأننا في أمس الحاجة إليه، فهو هداف ولا نفكر ببيعه في الوقت الحالي” .