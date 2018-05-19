بالفيديو: مشجع يبكي فرحا لمقابلته ياسر القحطاني لأول مرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من محبي اللاعب المعتزل حديثاً ياسر القحطاني عن تأثره الشديد عند مقابلته لأول مرة، حيث بدا أنه لم يتمالك نفسه من السعادة.
وأظهر مقطع فيديو نجم نادي الهلال السابق وهو في أحد الأماكن العامة، حيث تعرف عليه أحد مشجعي الهلال ومحبي اللاعب، وسلم على القحطاني إلا أنه بدا أنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه فجلس على الأرض.
وأخذ القحطاني بيد الشاب والتقط معه سناب وحيا المشجع ، ووعده بمنحه تيشيرت النادي، فعادت الابتسامة إلى الشاب وبدا سعيدا.
الشاعر[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
استغفرالله واتوب اليه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4335 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3261 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي بتحصل
فهمان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياجماعة لاتصدقوا كل ماترونه
رمضان مبارك[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 55 دقيقة
مسكين ماهو مصدق نفسه 😂😂😂
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2359 ] نشر منذ 34 دقيقة
مريض مو صاحي
مو مره عاد هذي الدلاخه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28628 ] نشر منذ 22 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب