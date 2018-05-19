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بالفيديو: مشجع يبكي فرحا لمقابلته ياسر القحطاني لأول مرة

بالفيديو: مشجع يبكي فرحا لمقابلته ياسر القحطاني لأول مرة
حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من محبي اللاعب المعتزل حديثاً ياسر القحطاني عن تأثره الشديد عند مقابلته لأول مرة، حيث بدا أنه لم يتمالك نفسه من السعادة.

وأظهر مقطع فيديو نجم نادي الهلال السابق وهو في أحد الأماكن العامة، حيث تعرف عليه أحد مشجعي الهلال ومحبي اللاعب، وسلم على القحطاني إلا أنه بدا أنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه فجلس على الأرض.

وأخذ القحطاني بيد الشاب والتقط معه سناب وحيا المشجع ، ووعده بمنحه تيشيرت النادي، فعادت الابتسامة إلى الشاب وبدا سعيدا.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
استغفرالله واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 3261 ] نشر منذ 2 ساعتين

عادي بتحصل

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياجماعة لاتصدقوا كل ماترونه

[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 55 دقيقة

مسكين ماهو مصدق نفسه 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 2359 ] نشر منذ 34 دقيقة

مريض مو صاحي
مو مره عاد هذي الدلاخه

[ عدد التعليقات: 28628 ] نشر منذ 22 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب

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