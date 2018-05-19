اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط

أبها(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، السبت، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة خميس مشيط.

وقال المالكي إن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي 2216 و 2231 بهدف تهديد أمن المملكة وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف : إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني “.

وأشار المالكي إلى أن الميلشيات الحوثية أطلقت صاروخين، أحدهما اعترضه الدفاع السعودي، والآخر سقط في صحراء فارغة غير آهلة بالسكان.