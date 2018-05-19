محمد رمضان يثير الجدل بنشر مشهد إباحي محذوف من مسلسله الجديد

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشهداً محذوفاً مع الممثلة ​وفاء عامر​ من مسلسله الجديد ” نسر الصعيد “، ما اثار موجه من الجدل بين المتابعين .

وتضمّن هذا المشهد ايحاءات غير لائقة، ما ادى الى اثارة البلبلة بين الجمهور الذي تساءل عن سبب نشره له رغم حذفه من قبل القنوات الفضائية.

يٌشار إلى أن مسلسل ” نسر الصعيد ” يضم مجموعة كبيرة من الممثلين ابرزهم محمد رمضان، وفاء عامر، ​سيد رجب​، درة، دينا، ​عائشة بن أحمد​، ​عايدة رياض​، ​محمد عز​، ​باسل الزارو​، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.