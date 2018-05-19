محمد رمضان يثير الجدل بنشر مشهد إباحي محذوف من مسلسله الجديد
نشر الفنان المصري محمد رمضان ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشهداً محذوفاً مع الممثلة وفاء عامر من مسلسله الجديد ” نسر الصعيد “، ما اثار موجه من الجدل بين المتابعين .
وتضمّن هذا المشهد ايحاءات غير لائقة، ما ادى الى اثارة البلبلة بين الجمهور الذي تساءل عن سبب نشره له رغم حذفه من قبل القنوات الفضائية.
يٌشار إلى أن مسلسل ” نسر الصعيد ” يضم مجموعة كبيرة من الممثلين ابرزهم محمد رمضان، وفاء عامر، سيد رجب، درة، دينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، محمد عز، باسل الزارو، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.
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