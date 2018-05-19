المؤمن يسأل الله عزَّ وجلَّ العافية – الشيخ صالح المغامسي

السبت 19
مايو
اللهم انا نسألك في هذا اليوم وفي هذة الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم ان تحُفّنا بعفوك وعافيتك وكرَمِك في الدّارَين. وان تغفر لوالدِينا وان تدخلهم الجنة وتلحقنا بهم في نعمات وجنات اعدتها لعبادك المرحومين اذا صرنا الي ماصاروا اليه.
,, جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك ,, آمين ,,
اللهم اني اسألك العفو والعافيه باالدنيا والآخره ، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ,, آمين ,,
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abdul[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللهم انا نسألك في هذا اليوم وفي هذة الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم ان تحُفّنا بعفوك وعافيتك وكرَمِك في الدّارَين. وان تغفر لوالدِينا وان تدخلهم الجنة وتلحقنا بهم في نعمات وجنات اعدتها لعبادك المرحومين اذا صرنا الي ماصاروا اليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47283 ] نشر منذ 38 دقيقة
,, جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك ,, آمين ,,
اللهم اني اسألك العفو والعافيه باالدنيا والآخره ، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ,, آمين ,,