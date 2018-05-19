حذاء محمد صلاح يثير أزمة تحت قبة البرلمان المصري

القاهرة(صدى):

أثار الحذاء الذهبي لنجم ليفربول محمد صلاح الجدل تحت قبة مجلس النواب المصري ، حيث تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، طلب إحاطة عاجل، إلى أمانة مجلس النواب ومكتب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بسبب وضع حذاء اللاعب بمتحف الآثار المصرية في بريطانيا.

وأوضح كمال في طلبه قائلا : ” استنادًا إلى المادة 134 من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزراء الخارجية والسياحة حول وضع حذاء اللاعب محمد صلاح ضمن مقتنيات المتحف المصري للآثار الفرعونية ببريطانيا وبما يمثله لانتهاك التقاليد والأعراف واللياقة الدبلوماسية، وبما فيه من إهانة للآثار المصرية التي تعتبر جزءًامهمًا من الحضارة العالمية، وباعتبار أن ما قام به أمين ومدير المتحف ببريطانيا ضد كل التقاليد الإنسانية ” .

ويُكمل النائب البرلماني أنه رغم احترامه للاعب المصري الخلوق محمد صلاح، فإن الأمر يحتاج مراجعة علنية وموقف سياسي واضح، مؤكدًا أنه على البريطانيين بتكريم اللاعب المصري بطريقة لائقة بعيدا عن إهانة الآثار المصرية.