عبد الرحمن عبد العزيز الحميدي(صدى):

أوقعت قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2018 في إندونيسيا، نادي فاموس الإندونيسي المضيف ضمن المجموعة الأولى الصعبة.

وأوضح الخبير ومحلل كرة قدم الصالات عبد الرحمن عبد العزيز الحميدي، أن فاموس يلعب في مواجهة ناغويا اوشنز الياباني وداليان يوان الصيني وجامعة فيكتوريا من ميانمار.

ويشارك في البطولة 16 فريقاً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويلعب نادي تشونبوري بلو وايف التايلاندي حامل اللقب في المجموعة الثالثة إلى جانب السليلة واريم القرغيزي وفيك فايبرز الأسترالي.

وضمت المجموعة الثانية ثاي سون نام الفيتنامي والظفرة الإماراتي ونفط الوسط العراقي وجيونجو الكوري الجنوبي، في حين ضمت المجموعة الرابعة ميس سونغون الإيراني وبنك بيروت اللبناني وايه جي ام كي الأوزبكي وسيبار الطاجيكي.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 من شهر أغسطس المقبل في ظل تغيب الأندية السعودية للموسم الثالث على التوالي.