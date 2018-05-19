أساسيات لا غنى عنها في دليل جمال المرأة

أماني الغامدي(صدى):

عند اتخاذ قرار الجمال يجب أن لا تتراجعي عنه، كما يجب عليك تطبيقه بكل حذافيره، فالمرأة الجميلة المتصالحة مع شكلها الخارجي، والعاشقة لإطلالتها، هي وحدها، التي تستطيع النجاح في كافة الأصعدة الحياتية، وهي القادرة على تحقيق الإنجازات أينما حلت.

ولتحققي معادلة الجمال، يجب ان تعتمدي على أساسيات لا غنى عنها، وإليك أبرزها:

بشرتك أولاً

لا تتهاوني في صحّة بشرتك، فالبشرة الصحية الحيوية هي أساس الجمال، وهي نقطة الارتكاز للجاذبيّة الحقيقية.. فلا تتجاهلي مطلقاً روتين العناية ببشرتك، النهاري والمسائي، واحرصي على تغذيتك الصحية المتكاملة التي تمنح بشرتك النضارة الطبيعية، غذاؤك دائما سر جمالك.

اعتمدي تغيير الروتين

غيري روتين جمالك الذي اعتمدتيه من مدة، جددي في المستحضرات وتابعي جديدها، اختاري ما يناسب بشرتك وطبيعتها وتركيبتها، وكذلك لشعرك، جددّي في المستحضرات، واعتني به بمختلف الطرق الجديدة، فالتعود على المستحضر الواحد يفقده فعالياته غالبا.

لا تجعلي الصيحات هوسك

لا تتبعي الصيحات التي تتبناها النجمات والفاشنيستا، بدون تحديد الأنسب، واختاري ما يليق بك ويتوافق مع معايير الأناقة الصحيحة. إعرفي ألوان المكياج والصيحات التي تظهرك أكثر جمالاً، وليس الأكثر عصريّة.

ليس كل خبراء التجميل محترفين

احذري من ما تسمعينه من نصائح، وما تشاهدينه من فيديوهات، فليس كل من ينصح على دراية وعلم، فالسوشيل ميديا فتحت الأبواب أمام المحترفين وأمام المتطفلين، لهذا تأكدي مما تسمعين وترين بعدها خوضي التجربة، لأن إطلالتك رأس مال غال، لا تخاطري به.

الوقاية خير من العلاج

اعتمدي كريمات الوقاية من الشمس دائما حتى وأنت في منزلك، لأن الأشعة تلاحقك في كل مكان، كذلك احمي شعرك واعتني به عن طريق العلاجات وحمامات الزيت.

رشاقتك لا تغفليها

راقبي وزنك باستمرار، وحاولي أن لا تتخطي الوزن المثالي كثيرا، تفادي الأمر في بدايته، وباشري بالطعام الصحي والتمارين الرياضية قبل أن يتفاقم الموضوع.. ويستحسن ان تجعلي من الأكل الصحي أسلوب حياة بهدف الصحة والجمال.