تجنبي هذه الأخطاء عند اختيار شريك حياتك

متابعات(صدى):

إن الحلم بفارس الأحلام الذي سيأتي على حصان أبيض ويأخذكِ معه لتكملا حياتكما سوية بعالم وردي يشّع بالحب الأبدي، يتلاشى على أرض الواقع.

قالت أخصائية في العلاقات الاجتماعية ، إن بدء التفكير بقرار الزواج واختيار شريك المستقبل ، يعد من أصعب الخطوات على الإطلاق في الحياة، نتيجة ما يترتب عليه من تخطيط لشكل الحياة في المستقبل، من تربية الأولاد، والمسؤوليات الجديدة، لذلك عندما يكون الاختيار موفقاً، تكون الحياة أكثر استقرارًا وتستمرالعلاقة أبد الدهر.

وتابعت الأخصائية ، أن بعض الزوجات عرفن كيف يتخذّن قرارات جيدة عند اختيار أزواجهن على عكس البعض منهنَّ اللواتي فشلّن في تأسيس زاوج ناجح .

فكل شخص منا لديه احتمال اتخاذ خطوات خاطئة في حياته، فمن السهل أن نحيا في ظل الحياة الرومانسية، وأن ينجرف معظمنا وراء العواطف، على عكس البعض الآخر من يعتقد أن الاختيار العملي يكون جوهره هو المادة. لذا في النهاية التوازن بين كل المعطيات، والتروي عند اختيار الشريك يسهمان في نجاح العلاقة الزوجية.

وقدمت الأخصائية نصائح لتساعدك على تجنب بعض الأخطاء أثناء الاختيار.

الشكل الخارجي هو المعيار

ليس بالضرورة في حال كان الشخص حسن المظهر، أنه حسن المعاشرة كذلك، فمن الجائز مع سوء الطبع وطريقة التعامل، تكتشفين أن خيارك كان خاطئًا وتصابين بالملل.. ما عليكِ إلا أن تسألي نفسك مراراً وتكراراً، هل سيدوم هذا الشكل مع التقدم في العمر؟ بالطبع لا، لذا لا تجعلي حسن المظهر، هو الشرط الأول لاختيار شريكك.

اللطافة

هل تتزوجين شخصاً لمجرد أنه لطيف؟ هذا ليس قرارًا خاطئًا، ولكنك تحتاجين لأشياء أخرى كثيرة لتكون أساسيات اختيارك للشريك، لأن شخصية البطل الفارس، الذي يركب الحصان الأبيض وينقذك من الأشرار، موجودة فقط في الأفلام.

الزواج لتكوين أسرة

قرار الزواج ليس سهلاً، وإذا كنت تتزوجين من أجل تكوين أسرة فقط، أو أي سبب آخر جراء ضغوطات الحياة، ضعي في حسبانك أنك ربما لن تتمتعي بهذا الزواج لأنه قائم على أسباب محددة.

الزواج من أجل النجاح

قد يكون قرار الزواج فقط من أجل تحقيق مصالح شخصية أو الوصول للمزيد من الإنجازات، فهل يمكن أن تتخيلي حياتك في حال لم يكن هناك توافق بينك وبين الشريك؟ وهل ستمدك الحياة المادية بالراحة؟!

المكانة المرموقة

أي زواج من شخص لمجرد مهنته أو مكانته في المجتمع، لنفترض أنك تحبين الأطباء، فهل يعني ذلك، أن تكوني سعيدة إذا تزوجت طبيبًا؟

الحب وحده غير كافٍ

ليس بالضرورة إذا أحببت شخصًا ما أن يكون هو الزوج المناسب، فالحب هوسبب من ضمن مجموعة أسباب للإقدام على الزواج، إذ يجب أن تتوافر عوامل أخرى، مثل التوافق والاستقرار المالي، المرونة والمعاملة الجيدة وغيرها من الأمور، لذا لا تجعلي الحب هو السبب الوحيد في اختيار الشريك.