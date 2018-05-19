الدوسري ينضم لقائمة فيا ريال أمام الميرنجي
التحق اللاعب الدولي سالم الدوسري بتشكيلة فريقه المعار إليه من نادي الهلال، فيا ريال الإسباني في لقاء نظيره ريال مدريد في ختام الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.
وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى للدوسري قبل انضمامه للمنتخب الوطني لخوض معسكر سويسرا ” المرحلة الخامسة ” قبل مونديال روسيا 2018.
ماجد[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 36 دقيقة
حس ي سالم تلعب قدام الملكي
طلال[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 36 دقيقة
لاعب عنده امكانيات رائعة واعتقد انه ينتظر الفرصة ليصبح خير من يمثل بلدنا في الخارج ، المشكلة فقد في فكر وعقلية اللاعب السعودي متى يتغير ذلك ؟
خديجه[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 35 دقيقة
كالعاده في اخر دقيقه استبعاد متعودين😂😂😂
همس[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 34 دقيقة
سالم الدوسري امس لاعب مع المنتخب بعد مغادرته فياريال على العموم الله يوفقه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يستر اذالعبوه لو دقيقه بيصير ميسي اسيا بعيون الزعيقيه هالعاهه