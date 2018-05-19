  • السبت 19

    مايو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الدوسري ينضم لقائمة فيا ريال أمام الميرنجي

الدوسري ينضم لقائمة فيا ريال أمام الميرنجي

الدوسري ينضم لقائمة فيا ريال أمام الميرنجي
نواف السالم(صدى):

التحق اللاعب الدولي سالم الدوسري بتشكيلة فريقه المعار إليه من نادي الهلال، فيا ريال الإسباني في لقاء نظيره ريال مدريد في ختام الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى للدوسري قبل انضمامه للمنتخب الوطني لخوض معسكر سويسرا ” المرحلة الخامسة ” قبل مونديال روسيا 2018.


الوسوم:, , , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 36 دقيقة

حس ي سالم تلعب قدام الملكي

[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 36 دقيقة

لاعب عنده امكانيات رائعة واعتقد انه ينتظر الفرصة ليصبح خير من يمثل بلدنا في الخارج ، المشكلة فقد في فكر وعقلية اللاعب السعودي متى يتغير ذلك ؟

[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 35 دقيقة

كالعاده في اخر دقيقه استبعاد متعودين😂😂😂

[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 34 دقيقة

سالم الدوسري امس لاعب مع المنتخب بعد مغادرته فياريال على العموم الله يوفقه

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يستر اذالعبوه لو دقيقه بيصير ميسي اسيا بعيون الزعيقيه هالعاهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *