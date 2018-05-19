الدوسري ينضم لقائمة فيا ريال أمام الميرنجي

نواف السالم(صدى):

التحق اللاعب الدولي سالم الدوسري بتشكيلة فريقه المعار إليه من نادي الهلال، فيا ريال الإسباني في لقاء نظيره ريال مدريد في ختام الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى للدوسري قبل انضمامه للمنتخب الوطني لخوض معسكر سويسرا ” المرحلة الخامسة ” قبل مونديال روسيا 2018.