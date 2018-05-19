المغامسي: ” هذا وطن طيب الثرى ولن تهزمه المؤامرات “

علي القحطاني (صدى):

أكد صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على فَشَل وبُطْلان مخططات ومساعي المتآمرين على هذه البلاد، معربًا بأن هذه البلاد ستظل بحفظ الله ثم برعاية قيادتها الشامخة وبأيد أمينة من رجالها البواسل.

وعلَق المغامسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـموقع التدوين الصغير ” تويتر ” على بيان رئاسة أمن الدولة، أمس؛ بالقبض على سبعة أشخاص قاموا بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم، قائلا: ” بحمد الله، هذا وطنٌ طيّب الثرى، مهد الرسالة، واضح الرؤية، كريم الشعب، شامخ القيادة؛ فعلى رِسْلِكُم أَيها المتآمرون على بلادنا أينما كُنتم، إنّ الذي تطلبونه بعيد المنال فإنّ دونه حِفْظ الله ثم شموخ القيادة وآساد الرجال ” ، داعيًا: ‏” جزى الله رئاسة أمن الدولة عن الأمة خير الجزاء ” .

ويُذكر أن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة أكد بأن الجهة المختصة رصدت النشاط المشبوه للمجموعة المقبوض عليها، وتجنيدهم لأشخاص آخرين يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.