فيديو مروع.. يرصد شبح داخل غرفة ملابس للاعبين كرة قدم

بوينس آيرس(صدى):

وثق حارس أمن ، مقطع فيديو مروع على هاتفه بعد سماع أصوات غريبة قادمة من غرفة ملابس داخل ملعب كرة قدم أثناء نوبته الليلية ، في ملعب توماس أدولفو دوكو في بوينس آيرس .

وسجل الحارس الفيديو وهو يسير حول مكان خالي في الأرجنتين يبحث عن مصدر الصوت الصاخب، وظهر وهو يدفع بشجاعة الباب الذي يفتح ويغلق بمفرده مرارا وتكرارا، حيث كانت الغرفة مضاءة، وبينما يقوم بتصوير أنحاء الغرفة رصد دون قصد ظل شبح يسير في الغرفة ويختفي.

وعلق الحارس على الفيديو ، إنه لم ير الظل، واكتشف الأمر بعد ساعات من تصوير اللقطات ، مؤكدا ، أنها المرة الثالثة التي يدخل فيها المكان بسبب الضجيج ولا يجد شيئا.