10 مليون رقم جوال معروضة للبيع في السوق السوداء

عادل الحربي (صدى):

انتشر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتاجر بقوائم تضم أسماء وأرقام جوالات تعود إلى عملاء شركات الاتصالات العاملة في المملكة، وتنتهك خصوصية أصحاب تلك الأرقام.

وأوضح بعض أصحاب تلك الحسابات أنهم يمتلكون قوائم حديثة تضم نحو 10 ملايين رقم جوال سعودي، معروضة للبيع بسعر يراوح بين 500 و1000 دولار حسب نوع القائمة، و100 و300 دولار للقوائم المخصصة لشرائح معينة من العملاء.

وفي السياق نفسه، تدار تلك الحسابات من قبل وافدين وشركات من جنسيات عربية؛ حيث يمتلكون حسابات بنكية في بنوك سعودية.