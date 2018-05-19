غموض حول وجهة عبدالشافي المقبلة

نواف السالم(صدى):

يكتنف الغموض مصير ظهير أيسر المنتخب المصري محمد عبدالشافي؛ والذي لم يصرح عن وجهته المقبلة حتى الآن.

ولم يعلن ” عبدالشافي ” حتى هذا الوقت عن وجهته المقبلة سواء بالاستمرار في دوري المحترفين أو العودة إلى نادي الزمالك أو الرحيل لأي فريق آخر.

وكان ” شيفو ” قد انتقل إلى صفوف نادي الفتح قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بينما كشفت أنباء عن رغبة الأهلي في استعادته مجددًا بعد تألقه مع الفتح.

وأوضحت تقارير محلية أن نادي الرائد يسعى لضم شيفو لدعم صفوفه الموسم المقبل، كما يرغب نادي الزمالك في استعادة نجمه محمد عبدالشافي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين؛ حيث يسعى إلى مواصلة ظهوره بشكل جيد.