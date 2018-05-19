لأول مرة في مباريات الحواري.. حكم يستخدم تقنية الفيديو

طلال الغامدي(صدى):

لجأ حكم في إحدى مباريات الحواري بدورة المنيرة الرمضانية بمحافظة القطيف لغرفة التحكيم ومشاهدة الفيديو لتأكيد قرار احتسابه ركلة جزاء ضد أحد الفرق.

واحتج لاعبو الفريق الذي احتسبت ضده ركلة الجزاء؛ مما دفع الحكم إلى اللجوء إلى تقنية الفيديو ليخرج بعدها ويؤكد صحة قراره، وذلك في واقعة جديدة من نوعها في مباريات الحواري التي يتم تنظيمها في كافة مدن المملكة.