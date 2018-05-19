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لأول مرة في مباريات الحواري.. حكم يستخدم تقنية الفيديو

لأول مرة في مباريات الحواري.. حكم يستخدم تقنية الفيديو
طلال الغامدي(صدى):

لجأ حكم في إحدى مباريات الحواري بدورة المنيرة الرمضانية بمحافظة القطيف لغرفة التحكيم ومشاهدة الفيديو لتأكيد قرار احتسابه ركلة جزاء ضد أحد الفرق.

واحتج لاعبو الفريق الذي احتسبت ضده ركلة الجزاء؛ مما دفع الحكم إلى اللجوء إلى تقنية الفيديو ليخرج بعدها ويؤكد صحة قراره، وذلك في واقعة جديدة من نوعها في مباريات الحواري التي يتم تنظيمها في كافة مدن المملكة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 1 ساعة

الحكم وراح يشوف لقطة الفيديو آمنا بالله .. انت وش مدخلك للملعب انت وجوالك 😂😂😂 الله يوسع صدرك ضحكت من قلب

[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 1 ساعة

استخدمناها قبل كاس العالم 😂😂

[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين اهل الحي على الازعاج خاصة لما يكون المعلق يقلد

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