لأول مرة في مباريات الحواري.. حكم يستخدم تقنية الفيديو
لجأ حكم في إحدى مباريات الحواري بدورة المنيرة الرمضانية بمحافظة القطيف لغرفة التحكيم ومشاهدة الفيديو لتأكيد قرار احتسابه ركلة جزاء ضد أحد الفرق.
واحتج لاعبو الفريق الذي احتسبت ضده ركلة الجزاء؛ مما دفع الحكم إلى اللجوء إلى تقنية الفيديو ليخرج بعدها ويؤكد صحة قراره، وذلك في واقعة جديدة من نوعها في مباريات الحواري التي يتم تنظيمها في كافة مدن المملكة.
طلال[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 1 ساعة
الحكم وراح يشوف لقطة الفيديو آمنا بالله .. انت وش مدخلك للملعب انت وجوالك 😂😂😂 الله يوسع صدرك ضحكت من قلب
ماجد[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 1 ساعة
استخدمناها قبل كاس العالم 😂😂
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين اهل الحي على الازعاج خاصة لما يكون المعلق يقلد