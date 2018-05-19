أمير الجوف يكرم الخبراني

سعيد العجل(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الجوف أ.أحمد بن محمد الخبراني وذلك على مساهمته المتميزة في إنجاز عدد من المشاريع الصحية بمحافظة القريات.

جاء هذا التكريم أثناء أفتتاح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز لعدد من المشاريع الصحية بمحافظة القريات وقد تم تكريم عدد من مسئولي الوزارة ومشرفي المشاريع على ما بذلوه من مجهودات متميزة.

صحيفة ” صدى ” تهنئ الخبراني وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح في حياته العملية والعلمية.