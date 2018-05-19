بالفيديو والصور.. توافد مشاهير العالم لقلعة ” ويندسور ” لحضور الزفاف الملكي

لندن(صدى):

انطلق اليوم السبت، زفاف الأمير البريطاني هاري، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، في حفل فخم يجمع بين أبهة الملكية البريطانية وبريق هوليوود.

حيث توافد مشاهير العالم لحضور الزفاف الملكي في قلعة ” ويندسور ” في بريطانيا، أبرزهم دايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، ألتون جون، ادريس البا.

وأعلن قصر ” بكنجهام ” أن ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، منحت حفيدها الأمير هاري اليوم السبت لقب دوق ” ساسكس ” ؛ وهذا يعني أن خطيبته ميجان ماركل ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف اليوم، كما حصل ” هاري ” أيضًا على لقبي ” إيرل أوف دمبارتون ” و ” بارون كيلكيل ” .

وغادرت ميجان ماركل مقر إقامتها مع والدتها، ووصلت لقصر ” ويندسور ” .

حيث وصل الأمير هاري وميجان ماركل لكنيسة ” جورج ” ؛ استعدادًا لطقوس الزفاف.