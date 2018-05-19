بالفيديو والصور.. توافد مشاهير العالم لقلعة ” ويندسور ” لحضور الزفاف الملكي
انطلق اليوم السبت، زفاف الأمير البريطاني هاري، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، في حفل فخم يجمع بين أبهة الملكية البريطانية وبريق هوليوود.
حيث توافد مشاهير العالم لحضور الزفاف الملكي في قلعة ” ويندسور ” في بريطانيا، أبرزهم دايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، ألتون جون، ادريس البا.
وأعلن قصر ” بكنجهام ” أن ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، منحت حفيدها الأمير هاري اليوم السبت لقب دوق ” ساسكس ” ؛ وهذا يعني أن خطيبته ميجان ماركل ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف اليوم، كما حصل ” هاري ” أيضًا على لقبي ” إيرل أوف دمبارتون ” و ” بارون كيلكيل ” .
وغادرت ميجان ماركل مقر إقامتها مع والدتها، ووصلت لقصر ” ويندسور ” .
حيث وصل الأمير هاري وميجان ماركل لكنيسة ” جورج ” ؛ استعدادًا لطقوس الزفاف.
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