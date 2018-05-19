هيئة الاتصالات تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين، بمسمى ” مدير عام دراسات السوق والدراسات الاقتصادية ” ؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الهيئة ” أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات: الاقتصاد، التسويق، إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذو العلاقة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت هيئة الاتصالات إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 17 مايو 2018م، ومستمر حتى تاريخ 24 مايو 2018م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي من هنـــا .