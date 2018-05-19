مطالبات اتحادية بضم الجزائري ” بونجاح “

نواف السالم(صدى):

طالبات جماهير نادي الاتحاد بضم اللاعب الجزائري المتألق بغداد بونجاح إلى صفوف الفريق، وذلك بعدما قدّم موسمًا أكثر من رائع سجل في خلاله 9 أهداف وصنع هدف في دوري الأبطال الآسيوي.

ودشنت جماهير الاتحاد هاشتاجًا يحمل اسم ” بغداد بونجاح مطلب اتحادي ” ، مؤكدون أن تواجد لاعب بقيمة بونجاح سوف يمنح الفريق القدرة على المنافسة على جميع الألقاب في الموسم القادم.

ومن الجدير بالذكر، إنه انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تتويج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيصلي؛ ظهر به اللاعب الجزائري وهو يهنئ الاتحاد واللاعب التونسي أحمد عكايشي.