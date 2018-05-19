مطالبات اتحادية بضم الجزائري ” بونجاح “
طالبات جماهير نادي الاتحاد بضم اللاعب الجزائري المتألق بغداد بونجاح إلى صفوف الفريق، وذلك بعدما قدّم موسمًا أكثر من رائع سجل في خلاله 9 أهداف وصنع هدف في دوري الأبطال الآسيوي.
ودشنت جماهير الاتحاد هاشتاجًا يحمل اسم ” بغداد بونجاح مطلب اتحادي ” ، مؤكدون أن تواجد لاعب بقيمة بونجاح سوف يمنح الفريق القدرة على المنافسة على جميع الألقاب في الموسم القادم.
ومن الجدير بالذكر، إنه انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تتويج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيصلي؛ ظهر به اللاعب الجزائري وهو يهنئ الاتحاد واللاعب التونسي أحمد عكايشي.
طلال[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذا اللاعب “الجلاد” أتمناه أنا والكثيرون في #الاتحاد من زمان وجاء الوقت الذي يُصرح فيه تصريح أنه يرغب في اللعب للاتحاد.. نريد توجيه رسالة للإدارة الإتحادية الجديدة عبر هذا الهاشتاق الجديد 👇 شاركوا فيه.. وصلوه ترند! 💛
طلال[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 24 دقيقة
#بونجاح_مطلب_في_الاتحاد
ماجد[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 23 دقيقة
يا إخوان يعجبني المهاجم اللي يخلّص “من لمسة واحدة”.. الجلّاد بونجاح وسوبر هاتريك في شباك الأهلي القطري!
ما تدري تتكلم على الكم
أو على الكيفيّة
ما تدري تتكلم على التمركز
أو على الإنهاء! 👏
ضالّة #الاتحاد في الهجوم “بغداد بونجاح”
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 22 دقيقة
لازم بونجاح بشوف جمهور الاتحاد ممكن يكون سبب في قدومه!🤔🔥