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بالفيديو والصور.. طريقة مبتكرة لإفطار الصائمين بجامع الأمير عبدالله في الرياض

بالفيديو والصور.. طريقة مبتكرة لإفطار الصائمين بجامع الأمير عبدالله في الرياض
علي القحطاني (صدى):

تكلّف أبناء الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – بجميع احتياجات الجامع الذي يحمل اسمه بحي عتيقة، بجانب سوق الخضار المعروف والأبرز في العاصمة الرياض.

ويقدم جامع الأمير عبدالله الإفطار منذ أكثر من 20 عامًا، كما أظهر مقطع فيديو وصور طريقة مبتكرة بالجامع في تقديم القهوة والعصير البارد، عن طريق وعاء كبير للقهوة ممدد بأنابيب وموصول بمجموعة صنابير تصب القهوة.

وصنعوا لتقديم العصير خزانًا خصيصًا لذلك، يوضع فيه العصير وممدد أيضًا إلى الخارج، حيث يوجد أكثر من ثلاثين صنبورًا منها ما هو مخصص للأفراد وأخرى للعائلات ليستفيد الجميع.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 58 دقيقة

الوان صناعيه ضاره تقدم بمواسير مصديه حتى البهايم ماتشربها

[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 58 دقيقة

😱 صاحين ذولي ؟؟
الله يكرم النعمة 😥😣🙈🙊

[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 57 دقيقة

للأسف طريقه بدائيه وغير لائقه
والنهايه عصير ألوان بدون فايده !

[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 57 دقيقة

طيب واذا واحد عزابي يبغى عصير يكون مسموح يشرب او ممنوع بما ان العصير مخصص للعوائل

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 56 دقيقة

لو قدم العصير بشكل افضل كان اجدى من استخدام البزابيز لانها عرضه للتلوث والحشرات

[ عدد التعليقات: 1639 ] نشر منذ 13 دقيقة

البا كستا نيين يشيلون اى شى هم والبنغال وحراميه رقم واحد تروحون عن المواصير يروحون يبيعونها

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