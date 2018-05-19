بالفيديو والصور.. طريقة مبتكرة لإفطار الصائمين بجامع الأمير عبدالله في الرياض

علي القحطاني (صدى):

تكلّف أبناء الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – بجميع احتياجات الجامع الذي يحمل اسمه بحي عتيقة، بجانب سوق الخضار المعروف والأبرز في العاصمة الرياض.

ويقدم جامع الأمير عبدالله الإفطار منذ أكثر من 20 عامًا، كما أظهر مقطع فيديو وصور طريقة مبتكرة بالجامع في تقديم القهوة والعصير البارد، عن طريق وعاء كبير للقهوة ممدد بأنابيب وموصول بمجموعة صنابير تصب القهوة.

وصنعوا لتقديم العصير خزانًا خصيصًا لذلك، يوضع فيه العصير وممدد أيضًا إلى الخارج، حيث يوجد أكثر من ثلاثين صنبورًا منها ما هو مخصص للأفراد وأخرى للعائلات ليستفيد الجميع.