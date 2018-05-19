الهلال يقدم عرضا مغريا لـ ” كاريلي “

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف برازيلية عن تقديم إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، عرض مغري للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق كورينثيانز، لقيادة الزعيم في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحف إلى أن الهلال عرض على كاريلي راتب يساوي ضعف راتبه الحالي مع كورنثيانز وذلك للانتقال إلى صفوفه لمدة موسمين.

بينما رحب المدرب البرازيلي بفكرة التدريب في دوري المحترفين في الموسم المقبل لكن طلب تأجيل حسم المفاوضات لحين انتهاء لقاء كورنثيانز أمام ديبورتيفو لارا الفنزويلي فى بطولة ليبرتادورس، ثم مواجهة آخرى مع ريسيفى فى برازيليا.