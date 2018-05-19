  • السبت 19

    مايو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الهلال يقدم عرضا مغريا لـ ” كاريلي “

الهلال يقدم عرضا مغريا لـ ” كاريلي “

الهلال يقدم عرضا مغريا لـ ” كاريلي “
ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف برازيلية عن تقديم إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، عرض مغري للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق كورينثيانز، لقيادة الزعيم في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحف إلى أن الهلال عرض على كاريلي راتب يساوي ضعف راتبه الحالي مع كورنثيانز وذلك للانتقال إلى صفوفه لمدة موسمين.

بينما رحب المدرب البرازيلي بفكرة التدريب في دوري المحترفين في الموسم المقبل لكن طلب تأجيل حسم المفاوضات لحين انتهاء لقاء كورنثيانز أمام ديبورتيفو لارا الفنزويلي فى بطولة ليبرتادورس، ثم مواجهة آخرى مع ريسيفى فى برازيليا.

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 51 دقيقة

فابيو كاريلي نسخة من فابيو كنافارو

[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يكتب اللي فيه الخير للهلال 💙

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 49 دقيقة

كاريلي اسمه حلو شكله يعرف يدرب 👌🏽

[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 33 دقيقة

فابيو كاريلي كرة القدم لاتعترف بالاسماء الميدان ياحميدان قبله مدربين عالميين واخرهم ريمون دياز لم يستطيعو تحقيق الا سيوية للزعيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *