” الشؤون الإسلامية ” توضح عقوبات تقديم أئمة المساجد فتاوى للمصلين

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور سليمان العيدي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، أن هناك 4 عقوبات وإجراءات لأئمة المساجد، عند تقديمهم أي فتاوى للمصلين.

حيث أوضح ” العيدي ” أن الأوامر السامية نظمت شأن الفتوى وحصرتها في المرجعية العلمية، المتمثلة في مفتي عام المملكة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة.

وأبان ” العيدي ” إنه في حال ثبت لدى الوزارة تجاوز أحد الخطباء، فإن الوزارة تتخذ فيه الإجراءات اللازمة، حسب الحالة، مثل أن يأخذ على ” التعهد، لفت النظر، الإيقاف المؤقت، الإبعاد عند عدم الاستفادة من كل الحلول ” .