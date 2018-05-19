وظائف إدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة التصنيع الوطنية عدة وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع الشركة في كل من: ” الرياض، والدمام، والجبيل” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير المبيعات والتسويق (الدمام): الدرجة الجامعية في تخصصات، هي التسويق، أو إدارة الأعمال.

– محلل الأمن (الجبيل): الدرجة الجامعية في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– رئيس إستراتيجية البتروكيماويات (الرياض): درجة الماجستير في تخصصات، هي الإدارة العامة، أو الاقتصاد، أو الهندسة، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنه التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2018م، مبينة أنه يمكن التقديم والإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي:هنا