” التعليم ” تكشف عن خطواتها لإنهاء إساءة استخدام السيارات الحكومية

علي القحطاني(صدى):

تستعد وزارة التعليم وقطاعاتها الجامعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتطبيق الدراسة الخاصة بموضوع إساءة استخدام السيارات الحكومية.

ووفقًا للتعميم التي أصدرته الوزارة، فإن تسليم المركبات الحكومية ” سيارات، شاحنات، معدات، آليات ” على السائقين والموظفين الميدانين فقط؛ وذلك وفقًا لإجراء التسلم والتسليم المتبعة بهذا الشأن.

حيث سيتم اتخاذ ما يلزم لضمان إعادتها لإدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، مشيرًا إلى أنه في حال تطلبت حاجة العمل استمرار بقاء المركبة مع السائق، يتم التعامل معه بتطبيق نظام ” تم ” التابع لإدارة المرور وربط المركبة باسم سائقها.