إعلان لعمرو خالد عن الدجاج يثير موجة من السخرية

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الداعية المصري عمرو خالد، وهو يروج لأحد منتجات الدواجن ولكن بطريقة غريبة من نوعها، حيث قال خلال المقطع الإعلاني: ” لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج ” .

وأضاف ” خالد ” : ” وصفات الدجاج ستجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى ” ، في إشارة منه لنوع الدجاج الذي يُعلن عنه.

وشهد الفيديو تداولًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن استيائهم من تصرف الداعية في هذا الإعلان، واستغلاله الدين في الترويج لأحد المنتجات.

وبعد الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل على الداعية، قامت الشركة المنتجة بحذف المقطع الخاص به، كوسيلة لتجنب هذه الانتقادات.