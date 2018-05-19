بعد انتهاء التحقيق معهن بدور الضيافة.. رفض أهالي 79 فتاة استلامهن

نايف السالم(صدى):

صرحت مصادر، برفض أهالي 79 فتاة بدور الضيافة الاجتماعية، استلامهن بعد انتهاء التحقيق معهن أو مدة محكوميتهن خلال 2017.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن مؤسسات رعاية الفتيات وعددها 8، تضم على الأقل من 30 عامًا بها نحو 1050 فتاة، كما أنها مخصصة لمن هن رهن التحقيق أو المحاكمة أو من يقرر القاضي بقاءهن فيها.

وفيما يتعلق بدور الملاحظة التابعة لوزارة العلم والتنمية الاجتماعية فعددها 17 على مستوى المملكة، كما أنها تضم الأحداث بين 12 – 18 عامًا.

حيث بلغ عدد نزلاء الدور 10704 في عام 2016 م، كما بلغ عدد نزلاء دور التوجيه الاجتماعي، التي تضم الأحداث المهددين بالانحراف وأعمارهم بين 7 و18 عامًا، بلغ نحو 83 حدثًا.