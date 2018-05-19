اكتشفي ما يمكن أن تفعله الابتسامة بالرجل

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أن الابتسامة من أسهل ما يمكن أن تقوم به المرأة لفيض سحرها على الرجل وأقلّ تكلفةً من كلّ الأمور المادية الأخرى، ولكنها الأكثر فعّالية على الإطلاق.

الجوّ الإيجابي

إن ابتسامة المرأة يمكن أن تغيّر الجوّ السلبي الذي يسيطر على المكان إلى إيجابيّ بثوانٍ معدودة. فالابتسامة فيها كمية كبيرة من الإيجابية خصوصاً إذا كانت نابعة فعلاً من القلب وتعكس مشاعر المرأة السعيدة وهذا ما ينتقل على الفور وبسرعة كبيرة إلى الرجل ويجعله ينسى همومه ومشاكله.

فإن الابتسامة هي وسيلة لنشر الفرح والسعادة وهي العنصر الأساسي الذي يجب أن تعتمده المرأة في خضمّ مشاكلها مع زوجها حيث أنها يمكن أن تكون مفتاحاً لحلّ عدد كبير من المشاكل العالقة بينهما.

الإعجاب وزيادة الرغبة

تُخفي إبتسامة المرأة أموراً كثيرة وراءها، خصوصاً أنها قد تعبّر أحياناً عن إعجابٍ تكنّه المرأة للرجل وتعبّر عنه بهذه الطريقة البسيطة ليفهم هو الإشارة وليقوم بخطوته الأولى في ما يتعلّق بالتعرّف عليها أكثر، أو أنها بين الزوجين قد تعني للزوج أن المرأة ترغب بممارسة العلاقة الحميمة وأنها في المزاج المناسب لذلك.

القوّة

إن ابتسامة المرأة للرجل، وخصوصاً في خضمّ جوّ من التوتر والمشاكل، تجعل الرجل يقف مذهولاً أمام قوّة المرأة وشجاعتها حيث أنها وبدل أن تشعر بالحزن والكآبة، تتحلّى بالقوة.

و هذا الأمر يزيد من ثقة الرجل بالمرأة ويجعله متمسّكاً أكثر بها، خصوصاً أنه يحترم شخصيتها المقاتلة والمصرّة على مواجهة الصعاب والوقوف أمام كلّ ما يعترض طريقها. فهذه الابتسامة التي تدلّ على القوّة، لا يمكن أن ننكر أنها معدية ويمكن أن تجعل الرجل يحتذي بها ويلجأ إليها في أوقاته الصعبة.