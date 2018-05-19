هيئة الرياضة: سحب يومي على ” سيارة وجهازي آيفون ” لجماهير البطولة الرمضانية بجدة

ماجد محمد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عن تقديمها سحبًا يوميًا على سيارة وجهازي آيفون، وعدد من الهدايا الأخرى، وذلك لمنحها كهدايا للجماهير الحاضرين مباريات البطولة الرمضانية الدولية في مدينة جدة.

حيث غردت الهيئة: ” سيتم السحب يوميًا على سيارة مقدمة للجماهير في البطولة الرمضانية الدولية بجدة، بالإضافة إلى جهازي آيفون وهدايا أخرى ” .

جدير بالذكر، أن مباريات البطولة الرمضانیة الدولیة تقام على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضیة في مدينة جدة، وذلك برعاية رئیس الھیئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الذي حرص على حضورها ومتابعتها.