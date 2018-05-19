والد قائد طائرة الحياة الفطرية يروي تفاصيل آخر تواصل بينه وبين ابنه

على العنزى(صدى):

روى عضو مجلس منطقة الجوف حسين بن محمد الجديع الشملاني، والد قائد طائرة الهيئة السعودية للحياة الفطرية التي سقطت بمحمية ” الخنفة ” الثلاثاء الماضي، ، تفاصيل آخر تواصل بينه وبين ابنه ” جديع ” .

وقال والد الطيار: ” آخر تواصل بيني وبينه كان في صباح الحادثة، في تمام الساعة السادسة صباحًا، وقبلها بيوم أرسل لي رسالة تهنئة بقرب حلول شهر رمضان ” ، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع وفاة ابنه بعد ساعات من رسالته الفجرية التي يخصه بها كل صباح.

وناشد ” الشملاني ” الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بإيجاد وسائل للسلامة في الطائرات التابعة لهم، وأن يضعوا فيها الصندوق الأسود؛ للرجوع له في مثل هذه الحوادث، وإيجاد شبكة تواصل بين الطائرات والهيئة، ففي يوم الواقعة لا أحد يعلم شيئًا عن الطيار وزملائه.

وتابع: ” التحقيقات لا تزال تجري، وطلبنا أن يدفن ابني بدومة الجندل، والجثمان لم يصلنا بعد ” .

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