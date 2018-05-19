” الإذاعة والتلفزيون ” تكشف عن موعد انطلاق قناة SBC

نورة الشهري(صدى):

كشف داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن سبتمبر المقبل سيشهد الانطلاقة الكبرى لقناة ” SBC ” .

وأوضح ” الشريان ” أن القناة ستعمل على استقطاب مواهب المملكة الشابة، متعهدًا بصناعة تلفزيون تستحقه المملكة، بحجمها وثقلها على الصعد الدولية والعربية والإسلامية.

كما أشار إلى أن المعروض منذ انطلاقة القناة التي بدأت مع شهر رمضان، بإنتاج نوعي، لم يصل لـ 40 % من الانطلاقة الضخمة التي ستكون سعودية، كما أنها تقوم على السعوديين وتستهدف مشاهدتهم.

من الجدير بالذكر أن القناة بدأت انطلاقاتها في الـ 17 من مايو الجاري، وذلك مع أول أيام شهر رمضان بـ 6 مسلسلات سعودية وعربية مع باقة من البرامج والمسابقات المنوعة.