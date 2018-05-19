” الإذاعة والتلفزيون ” تكشف عن موعد انطلاق قناة SBC
كشف داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن سبتمبر المقبل سيشهد الانطلاقة الكبرى لقناة ” SBC ” .
وأوضح ” الشريان ” أن القناة ستعمل على استقطاب مواهب المملكة الشابة، متعهدًا بصناعة تلفزيون تستحقه المملكة، بحجمها وثقلها على الصعد الدولية والعربية والإسلامية.
كما أشار إلى أن المعروض منذ انطلاقة القناة التي بدأت مع شهر رمضان، بإنتاج نوعي، لم يصل لـ 40 % من الانطلاقة الضخمة التي ستكون سعودية، كما أنها تقوم على السعوديين وتستهدف مشاهدتهم.
من الجدير بالذكر أن القناة بدأت انطلاقاتها في الـ 17 من مايو الجاري، وذلك مع أول أيام شهر رمضان بـ 6 مسلسلات سعودية وعربية مع باقة من البرامج والمسابقات المنوعة.
طلال[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 1 ساعة
مانبي أم بي سي ثانيه صناعة أم بي سي شفتها في هذه القناه وتركت مشاهدتها وان اول واحد اقاطعها
لانها لاتمثلنى كسعودين كشعب متحضر كلهم خريجين أم بي سي مانبيهم لأن كل حديثهم في تلك القناة كانوا يريدون إثارة بلبلة
ماجد[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 1 ساعة
نريد برامج لحماية المستهلك گ معرفه السلع المقلده والمغشوشه واماكن تواجد السلع الاصليه ومواقع التسوق الالكترونيه ذات الجوده العاليه والمصداقيه وطرق طلب البضائع منها بالتعاون مع شركات التوصيل كيفيه تزين المنازل والديكور والحدائق وتكون القناه او البرامج محترفين يقومون عليها
خديجه[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 1 ساعة
كلفتو نفسكم و فتحتو قناة و نفس البرامج والمسلسلات تعرض على القناة الاولى ؟ ايش الهدف من قناتين بنفس المحتوى
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 1 ساعة
اقترح ان تكون القناة الاولى تتمحور خول الوقفات التوعوية ولايمنع ان يكون فيها ثلاث برامج جاذبه سوبر ( نحتاج الى توعيه في اكثر من مجال لكي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، اما SBC فيبدو لي انها ترفيهييه