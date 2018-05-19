تفاصيل جديدة عن المتهم بالاعتداء على الممارس الصحي

نايف السالم(صدى):

بعد ساعات من تمكن شرطة المدينة المنورة من القبض عليه بعد هروبه عقب ارتكابه جريمته، أكد أهل المتهم بالاعتداء على الممارس الصحي بمستشفى خاص في المدينة المنورة، أمس الجمعة، أن ابنهم يعاني من ” مرض نفسي ” ، حيث بيّنوا أنه قد تم تنويمه من قبل بمستشفى الأمراض النفسية بالمدينة المنورة، لافتين إلى أنه لديه ملف بالمصحة النفسية.

وأعرب ذوو المتهم عن استيائهم وعدم رضاهم عن فعلته الشنعاء التي قام بها تجاه الممارس الصحي، مؤكدين أنهم يقدرون العمل الإنساني النبيل الذي يقوم به كل العاملين في المجال الطبي لخدمة المرضى.

كما أكد أهالي المتهم، أنه سارعوا بزيارة ضحية ابنهم الممارس الصحي الذي تم الاعتداء عليه وطعنه، بغرض الاطمئنان على صحته، معبرين عن أسفهم الشديد لما فعله نجلهم.

جدير بالذكر، أن شرطة منطقة المدينة المنورة، كانت قد نجحت في إلقاء القبض بأحد الأشخاص، وتسليمه لشرطة المطار بالمنطقة، وذلك بعد أن وثقت كاميرات المراقبة في مستشفى المواساة بالمدينة، اعتدائه على ممارس صحي بآلة حادة أثناء تأدية عمله، ليلوذ بالفرار بعدها.

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